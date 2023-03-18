В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на десять процентов», — указали в пресс-службе Минтруда РФ.

Отмечается, что размер индексации рассчитывают на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за минувший год. Из-за высоких темпов инфляции в первой половине 2022 года власти решили повысить социальные пенсии поэтапно, всего за год выплаты вырастут на 13,6%. Индексация затронет 4 млн россиян.

