Мишустин заявил о переломном момента коронавирусного кризиса

Председатель правительства Михаил Мишустин считает, что наступил переломный момент кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В дальнейшем ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону, заявил премьер-министр в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

Мишустр подчеркнул, что вакцинация должна обеспечить полноценную защиту от инфекции. Формирования общего популяционного иммунитета поставит крест на опасениях, которые до сих пор сдерживают экономическое развитие и торговлю, отметил премьер.

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Президент РФ Владимир Путин накануне поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19 с начала будущей недели, напоминает RT.

В связи с этим Михаил Мишустин напомнил, что Россия первой среди всех стран объявила о получении действующей вакцины от коронавируса. По мнению премьер-министра, данный факт способствует ускорению темпов восстановления отечественной экономики.

«Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее», — цитирует РИА ФАН Мишустина.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:КризисКоронавирусМихаил Мишустин
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