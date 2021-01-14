Мишустин заявил о переломном момента коронавирусного кризиса

Президент РФ Владимир Путин накануне поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19 с начала будущей недели, напоминает RT.

В связи с этим Михаил Мишустин напомнил, что Россия первой среди всех стран объявила о получении действующей вакцины от коронавируса. По мнению премьер-министра, данный факт способствует ускорению темпов восстановления отечественной экономики.

«Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее», — цитирует РИА ФАН Мишустина.

