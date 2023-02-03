Мишустин заявил о лидерстве РФ в Европе по числу пользователей интернета

Россия оказалась на первом месте в Европе по количеству пользователей интернета, а также расположилась на шестом месте в мире по доступности домашнего и мобильного его вариантов. Такую статистику озвучил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании ежегодного международного форума Digital Almaty в Казахстане.

По данным премьер-министра, более 100 миллионов россиян имеют личные кабинеты на портале «Госуслуги». За последние пять лет количество подтвержденных аккаунтов выросло почти в 1,5 раза.

Мишустин особо отметил, что успехи в развитии цифровых технологий в государственном секторе России признают, в том числе, международные эксперты, несмотря на предвзятое отношение Запада. В частности, РФ входит в Топ-10 стран с наиболее высоким уровнем применения информационных технологий в госсекторе рейтинга Всемирного банка.