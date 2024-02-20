Мишустин заявил, что все виды соцподдержки приведут к единым стандартам
Все виды соцподдержки в России к 2030 году должны предоставляться по единым стандартам. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития, он указал, что в настоящее время на основании одного заявления или вовсе без него в РФ назначаются 42 меры поддержки.
«Подобные механизмы мы будем развивать и к концу десятилетия все виды помощи: федеральные, региональные, муниципальные должны предоставляться по единым стандартам и требованиям», - подчеркнул Мишустин.
Глава кабмина добавил, что в 2023 году различные соцвыплаты в проактивном режиме получили почти 23 млн человек.
Ранее Мишустин пописал распоряжение о выделении средств на выплаты детям, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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