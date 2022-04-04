Мишустин заявил, что пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пенсии по инвалидности в России будут назначаться без подачи заявления, сообщает пресс-служба кабмина.

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На встрече с депутатами фракции «Единая Россия» он отметил, что положенные выплаты будут назначаться автоматически.

«Выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности», — заключил председатель правительства.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что число пенсионеров, вставших на учёт в ведомстве, за 2021 год сократилось почти на миллион.

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ФОТО: pixabay.com
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