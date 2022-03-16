Число пенсионеров на учете в ПФР сократилось почти на 1 млн человек

Число пенсионеров, вставших на учет в Пенсионный фонд России (ПФР), за 2021 год сократилось почти на миллион. Об этом говорится в обновленных данных на сайте ведомства.

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«Количество пенсионеров на учете в ПФР по состоянию на 1 января 2022 года составило чуть более 42 млн человек. Это на 970 тысяч меньше, чем годом ранее», — отмечается в сообщении.

Такое снижение числа пенсионеров стало максимальным с начала 1990-х годов, отмечает РИА ФАН. В то же время показатель не учитывает около 2,7 млн получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета, пишет Ura.ru.

Как отметил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев в беседе с РБК, уменьшение количества пенсионеров связано с последствиями пандемии коронавируса. Кроме того, сокращение связывают с пенсионной реформой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пенсионный фонд РоссииПенсии
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