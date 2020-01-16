Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Корниенко также рассказал, что Мишустин обещал коммунистам «кардинальные изменения» в кабмине по персональному составу, передает РИА Новости.

По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, кандидат на пост главы правительства также выступил против национализации и введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Фракция КПРФ решила воздержаться при голосовании за кандидатуру Мишустина. Перед этим стало известно, что главу ФНС единогласно поддержит «Единая Россия».

