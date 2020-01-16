Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Алексея Корниенко.
Корниенко также рассказал, что Мишустин обещал коммунистам «кардинальные изменения» в кабмине по персональному составу, передает РИА Новости.
По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, кандидат на пост главы правительства также выступил против национализации и введения прогрессивной шкалы НДФЛ.
Фракция КПРФ решила воздержаться при голосовании за кандидатуру Мишустина. Перед этим стало известно, что главу ФНС единогласно поддержит «Единая Россия».
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