Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

16 января 202011:27

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Алексея Корниенко.

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Корниенко также рассказал, что Мишустин обещал коммунистам «кардинальные изменения» в кабмине по персональному составу, передает РИА Новости.

По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, кандидат на пост главы правительства также выступил против национализации и введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Фракция КПРФ решила воздержаться при голосовании за кандидатуру Мишустина. Перед этим стало известно, что главу ФНС единогласно поддержит «Единая Россия».

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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительство РоссииПенсионная Реформа