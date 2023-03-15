Мишустин высказался о возможности отмены ЕГЭ

Премьер России Михаил Мишустин призвал не принимать решение о судьбе Единого госэкзамена (ЕГЭ) в спешке, сообщают СМИ.

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Глава правительства заявил о необходимости взвешенных решений. По его словам, нужно учитывать все плюсы и минусы такого шага.

Мишустин отметил, что требования к новым специальностям и технологиям нужно реализовать в поправках к нормативным актам.

С предложением к кабмину рассмотреть вопрос отмены ЕГЭ ранее выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, Минпросвещения должно сформировать позицию по этой теме, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ШколаЕГЭМихаил Мишустин
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