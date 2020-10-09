Мишустин выразил соболезнования родным погибших в конфликте в Нагорном Карабахе

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Глава кабмина также заявил о том, что важно немедленно прекратить боевые действия в Карабахе. По словам Мишустина, Россия готова содействовать урегулированию конфликта, сообщает РИА ФАН.

Пашинян готов к диалогу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе


Ранее Владимир Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших.

Между тем, повестка встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана будет затрагивать лишь одну тему: прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарные вопросы. Об этом сообщили РИА Новости в МИД Армении. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоится 9 октября. Это подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:КонфликтСоболезнованияМихаил МишустинНагорный Карабах
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