Мишустин выразил соболезнования родным погибших в конфликте в Нагорном Карабахе
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.
Глава кабмина также заявил о том, что важно немедленно прекратить боевые действия в Карабахе. По словам Мишустина, Россия готова содействовать урегулированию конфликта, сообщает РИА ФАН.
Ранее Владимир Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших.
Между тем, повестка встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана будет затрагивать лишь одну тему: прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарные вопросы. Об этом сообщили РИА Новости в МИД Армении. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоится 9 октября. Это подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
- Архангельского и.о. министра образования заподозрили в совращении малолетних
- Разработчик «Новичка» объяснил, откуда взялись найденные в пробах Навального вещества
- Мишустин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
- Пашинян предупредил о грозящей Нагорному Карабаху гуманитарной катастрофе
- Песков не исключил «дополнительных решений» из-за роста числа случае COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru