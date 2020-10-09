Мишустин выразил соболезнования родным погибших в конфликте в Нагорном Карабахе



Ранее Владимир Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших.

Между тем, повестка встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана будет затрагивать лишь одну тему: прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарные вопросы. Об этом сообщили РИА Новости в МИД Армении. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоится 9 октября. Это подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.