Пашинян готов к диалогу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Он добавил, что Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа.

Также РИА Новости со ссылкой на France Press сообщало, что стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу. При этом в сообщении подчеркивается, что пока это не окончательное решение.

Главы МИД Армении, РФ и Азербайджана будут решать вопрос прекращения огня в Карабахе

Сегодня в Москве состоится встреча министра иностранных дела России с главами МИД Армении и Азербайджана. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших.

За время обострения конфликта армянская сторона потеряла 376 военнослужащих. Азербайджанская сторона о своих потерях не сообщает, но генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала обострения конфликта в Карабахе погиб 31 мирный житель, 164 ранены.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике с 27 сентября продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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