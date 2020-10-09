Пашинян готов к диалогу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.
Он добавил, что Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа.
Также РИА Новости со ссылкой на France Press сообщало, что стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу. При этом в сообщении подчеркивается, что пока это не окончательное решение.
Сегодня в Москве состоится встреча министра иностранных дела России с главами МИД Армении и Азербайджана. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших.
За время обострения конфликта армянская сторона потеряла 376 военнослужащих. Азербайджанская сторона о своих потерях не сообщает, но генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала обострения конфликта в Карабахе погиб 31 мирный житель, 164 ранены.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике с 27 сентября продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении.
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