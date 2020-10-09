Пашинян готов к диалогу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Сегодня в Москве состоится встреча министра иностранных дела России с главами МИД Армении и Азербайджана. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших.



За время обострения конфликта армянская сторона потеряла 376 военнослужащих. Азербайджанская сторона о своих потерях не сообщает, но генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала обострения конфликта в Карабахе погиб 31 мирный житель, 164 ранены.



В непризнанной Нагорно-Карабахской республике с 27 сентября продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении.

