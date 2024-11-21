Мишустин: В Курскую область направят ₽900 миллионов на приобретение котельных
Правительство РФ выделит более 900 миллионов рублей на приобретение блочно-модульных котельных для Курской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, подготовка к осенне-зимнему периоду находится на особом контроле. Всего для региона намерены приобрести 37 блочно-модульных котельных.
Ранее сообщалось, что власти Курской области намерены ежемесячно компенсировать затраты на аренду жилья жителям приграничных районов, покинувшим свои дома из-за обстрелов.
Выплаты смогут получать граждане, расходы которых на аренду и коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru