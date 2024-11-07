Курская область попросила у федеральных властей 24,9 млрд рублей

По словам представителей региона, вторжение ВСУ и режим контртеррористической операции, который был введен с 9 августа, негативно сказались на социально-экономическом положении и на региональном бюджете.

В области прогнозируют падение в 2025 году валового регионального продукта на 7%, никакой прибыли не предвидится в девяти приграничных районах. Кроме того, на 63% обрушится фонд начисленной заработной платы.

Ожидается, что дефицит бюджета Курской области в 2025 году составит 3,3 млрд рублей (75,9 млрд рублей доходов против 79,2 млрд рублей расходов). При этом не выделено финансирование расходов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, повышение затрат бюджетникам, льготное лекарственное обеспечение, строительство социальных объектов и дорожную деятельность и реализацию указов президента.

Ранее стало известно, что правительство направит 17 регионам России дополнительные средства на комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых граждан и инвалидов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

