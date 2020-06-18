Мишустин увидел основания для снятия коронавирусных ограничений по всей стране
В России продолжается устойчивое снижение числа заразившихся COVID-19 во всех регионах. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. А это, по его словам, дает основания для плавного снятия ограничений, ранее введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
Глава кабмина подчеркнул, что за последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 ниже 8 тысяч. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%, отмечает Свободная пресса.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России подтвердились 7 790 новых случаев заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии достигло 561,1 тысячи человек.
Показатель прироста новых случаев за последние сутки находится на уровне предыдущего дня. 17 июня говорилось о 7843 новых заболевших, что являлось минимумом с 30 апреля.
За последние сутки больше всего новых заболевших в Москве (1040), Московской области (667) и Ханты-Мансийском АО (243), подчеркивает RT.
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