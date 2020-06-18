Мишустин увидел основания для снятия коронавирусных ограничений по всей стране

В России продолжается устойчивое снижение числа заразившихся COVID-19 во всех регионах. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. А это, по его словам, дает основания для плавного снятия ограничений, ранее введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Глава кабмина подчеркнул, что за последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 ниже 8 тысяч. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%, отмечает Свободная пресса.