Мишустин увеличил срок президентских выплат медработникам

В июле и августе медики, работающие с ковидбольными, получат доплаты за особые условия. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей «скорых», которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин. Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев начиная с апреля. Теперь срок продлен до конца лета», — сказано в сообщении.