Мишустин увеличил срок президентских выплат медработникам

В июле и августе медики, работающие с ковидбольными, получат доплаты за особые условия. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей «скорых», которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин. Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев начиная с апреля. Теперь срок продлен до конца лета», — сказано в сообщении.

Врачам продлят доплаты за COVID-19 на июль и август

Российский премьер отметил, что федеральные выплаты «должны сразу доводиться до медработников» и дал соответствующее поручение главам регионов.

Напомним, врачи в соответствии в поручением президента Путина, получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, столько же — врачи «скорых». Младший медперсонал, фельдшеры и водители «скорых» получают по 25 тыс. рублей.

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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыКоронавирусМедикиМихаил Мишустин
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