Мишустин увеличил срок президентских выплат медработникам
В июле и августе медики, работающие с ковидбольными, получат доплаты за особые условия. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей «скорых», которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин. Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев начиная с апреля. Теперь срок продлен до конца лета», — сказано в сообщении.
Российский премьер отметил, что федеральные выплаты «должны сразу доводиться до медработников» и дал соответствующее поручение главам регионов.
Напомним, врачи в соответствии в поручением президента Путина, получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, столько же — врачи «скорых». Младший медперсонал, фельдшеры и водители «скорых» получают по 25 тыс. рублей.
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