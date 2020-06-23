Врачам продлят доплаты за COVID-19 на июль и август

Российские врачи, которые борются с коронавирусной инфекцией, продолжат получать доплаты в течение июля и августа. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, глава государства предложил продлить выплаты социальным работникам до 15 сентября.

«Борьба с эпидемией продолжается, так же как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи, поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август», - сказал глава государства.

Напомним, ранее по поручению Путина медикам, борющимся с COVID-19 в течение трех месяцев должны доплачивать премии. Для врачей - по 80 тысяч рублей, медсестрам — по 50 тысяч рублей, а младшим медицинским работникам — по 25 тысяч рублей. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи.

Всего выплаты должны получать около 270 тысяч медицинских работников.

