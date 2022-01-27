Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по коронавирусу
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной группы по коронавирусу, сообщают в пресс-службе правительства.
Отмечается, что группа создана для эффективного взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма.
Сообщается, что куратором группы назначается вице-премьер Татьяна Голикова, а руководителем выступит замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос, всего в группе будет 42 человека.
Ранее заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, глава Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России возможен к концу февраля.
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