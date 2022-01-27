Математик рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19
Спад заболеваемости коронавирусом в России возможен к концу февраля, считает заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, глава Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.
Группа исследователей под руководством эксперта разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed — подтвержденные случаи, инфицированные, исключенные (выздоровевшие или умершие). С ее помощью возможно предсказать распространение COVID-19 на срок до месяца. По результатам прогнозов CIR, суточное число новых случаев коронавируса может увеличиться до 85 тысяч к 1 февраля, отмечает Ura.ru.
«В середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может шагнуть за отметку в 120 тысяч. Рост заболеваемости в России с учетом влияния штамма "омикрон", по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля», — рассказал Захаров в беседе с РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru