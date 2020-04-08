Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения самоизоляции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столица Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать свои квартиры лишь в случае большой необходимости. Например, чтобы выгулять собаку или сходить за продуктами, к врачу или в аптеку, пишут «Известия».

В мэрии Москвы ранее сообщили, что штрафоваться будут только несознательные жители, собирающиеся большими группами.

Между тем, мошенники стали активно использовать тему коронавируса, используя для обмана такие предлоги, как проведение вакцинации, доставка продуктов на дом, дезинфекция помещения, рассказали в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Кроме того, горожанам могут приходить SMS-сообщения якобы от госорганов с требованием оплатить «штраф» за нарушение режима самоизоляции. Аферисты предлагают «удалённо» заплатить штраф.







