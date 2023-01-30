Мишустин объявил о расширении льготной ипотеки для IT-специалистов

Кабинет министров России принял решение о расширении программы льготной ипотеки для специалистов информационных технологий. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Согласно правительственному постановлению, кредиты на жильё по данной программе будут доступны IT-специалистам, которые работают во всех аккредитованных компаниях, в возрасте от 18 до 50 лет.

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Кроме того, смягчаются требования по заработной плате для оформления ипотеки. В частности, будет учитываться доход не только с основного места работы, но и по совместительству.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минцифры совместно с профильными ассоциациями работают над мерами по возвращению IT-специалистов, которые уехали за рубеж. Согласно статистике, дистанционно сейчас работают не менее 100 тысяч человек данных специальностей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоIt-специалистыИпотека
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