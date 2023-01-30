Мишустин объявил о расширении льготной ипотеки для IT-специалистов

Кабинет министров России принял решение о расширении программы льготной ипотеки для специалистов информационных технологий. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Согласно правительственному постановлению, кредиты на жильё по данной программе будут доступны IT-специалистам, которые работают во всех аккредитованных компаниях, в возрасте от 18 до 50 лет.