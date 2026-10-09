Кинокритика Теймура Алиева признали иноагентом

По данным ведомства, Алиев участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов. Также он распространял фейки о решениях и политике российских властей.

Кроме того, иноагентами были признаны информационный ресурс «Плохая куряночка», башкирский религиозный деятель и публицист Ишмурат Хайбуллин, блогер Муслим Сатуев и активист Роман Малоземов.

Вместе с тем из списка исключили ассоциацию по охране окружающей среды «Охрана природы» и ООО «ЛЮДИ».

Ранее Минюст признал иноагентом комика Александра Незлобина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

