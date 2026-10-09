Автомобиль BMW вылетел на остановку с людьми в Москве

Отмечается, что двигавшаяся по съезду иномарка в какой-то момент становится неуправляемой. Автомобиль разворачивает, после чего он задним ходом въезжает в автобусную остановку.

По счастливой случайности скорость движения машины была невысокой и находившиеся на тротуаре люди успели разбежаться. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщает Telegram-канал Shot, за данным автомобилем BMW числится 50 неоплаченных штрафов, большинство из которых - за превышение скорости.

Ранее в Томской области автомобиль Ford Mondeo сбил медведя и перевернулся, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

