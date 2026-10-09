Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА

Обломки беспилотника упали на территорию автозавода в Калуге, где выпускают кроссоверы Tenet. Об этом сообщает пресс-служба холдинга АГР.

На заводе в Тверской области произошло возгорание из-за БПЛА

Сообщается, что в целях безопасности работа завода была приостановлена, а сотрудники эвакуированы.

«Есть пострадавшие... им оказана необходимая медицинская помощь. Ведутся оперативные работы», — указал автопроизводитель.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников в Калужской области пострадал дата-центр «Яндекса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Артеменко
ТЕГИ:КалугаЗаводПострадавшиеБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры