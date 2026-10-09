Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА
9 октября 202617:18
Алексей Филимонов
Обломки беспилотника упали на территорию автозавода в Калуге, где выпускают кроссоверы Tenet. Об этом сообщает пресс-служба холдинга АГР.
Сообщается, что в целях безопасности работа завода была приостановлена, а сотрудники эвакуированы.
«Есть пострадавшие... им оказана необходимая медицинская помощь. Ведутся оперативные работы», — указал автопроизводитель.
Ранее в результате атаки украинских беспилотников в Калужской области пострадал дата-центр «Яндекса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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