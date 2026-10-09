В СПЧ объяснили, почему Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй

Он отметил, что награждение южноафриканской правозащитницы Нави Пиллэй только подтверждает эту тенденцию, так как «в публичном пространстве за последние десять лет её не видно и не слышно».

«Для Нобелевского комитета... лауреаты — это прежде всего люди либо с антироссийской позицией, либо с позицией, не мешающей коллективному Западу», - сказал эксперт.

Брод добавил, что Пиллэй «идеально подходит под все эти критерии».

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что Нобелевская премия по литературе уже давно стала не литературной, а «скорее общественно-политической», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».