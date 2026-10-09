В СПЧ объяснили, почему Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй

Нобелевская премия мира давно стала крайне субъективной и политизированной. Об этом Life.ru заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

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Он отметил, что награждение южноафриканской правозащитницы Нави Пиллэй только подтверждает эту тенденцию, так как «в публичном пространстве за последние десять лет её не видно и не слышно».

«Для Нобелевского комитета... лауреаты — это прежде всего люди либо с антироссийской позицией, либо с позицией, не мешающей коллективному Западу», - сказал эксперт.

Брод добавил, что Пиллэй «идеально подходит под все эти критерии».

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что Нобелевская премия по литературе уже давно стала не литературной, а «скорее общественно-политической», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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