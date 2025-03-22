Соцфонд России перечислил условия получения пенсии в 100 тысяч рублей

Чтобы получать пенсию в размере 100 тысяч рублей ежемесячно при текущем значении пенсионного коэффициента (145,69 рубля), россиянину нужно набрать минимум 625 пенсионных баллов. Согласно расчетам калькулятора Социального фонда России, для этого потребуется трудовой стаж продолжительностью 62,5 года.

Однако достичь необходимого количества баллов можно и при других условиях. Например, если гражданин не оформляет пенсию сразу после достижения пенсионного возраста, а откладывает это на восемь лет, количество баллов увеличивается вдвое.

Дополнительные баллы также начисляются за непенсионные страховые периоды, такие как военная служба, уход за ребенком до полутора лет или за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом, а также за лицами старше 80 лет.

В 2025 году максимальное количество баллов, которые можно получить за год, составляет десять. Для их получения необходимо иметь ежемесячный доход в размере 230 тысяч рублей до вычета налогов. Суммы выше не учитываются при расчете пенсии.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас гражданам России не нужен непрерывный трудовой стаж для пенсии.

