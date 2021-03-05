Мишустин спрогнозировал завершение массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от СOVID-19 в России, в основном, должна быть завершена до осени. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом глава кабмина рассказал во время визита в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, пишет ТАСС.

Кроме того, Мишустин отметил важность работы над созданием вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» и её запуска в массовое производство, сообщает RT.

А накануне премьер-министр выразил надежду на то, что за счет массовой вакцинации к осени удастся минимизировать все возможные опасности, связанные с распространением COVID-19.

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Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что в организации рассчитывают на вакцинацию препаратом «Спутник V» около 40 млн россиян к июню. Дмитриев отметил, что прививочная кампания будет проведена для всех желающих. Глава РФПИ также отметил рост доверия к российской вакцине, в частности, потому что после прививок не наблюдаются побочные реакции.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:ЭпидемияВакцинаКоронавирусМихаил Мишустин
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