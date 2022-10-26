Мишустин: регионы дополнительно профинансируют для повышения зарплат медикам
Правительство России направит регионам дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании кабмина, сообщает ТАСС.
По его словам, по прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в РФ увеличится более чем на 11,5%.
«Чтобы и у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 млрд рублей», — подчеркнул Мишустин.
Ранее стало известно, что Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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