Мишустин: регионы дополнительно профинансируют для повышения зарплат медикам

Правительство России направит регионам дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании кабмина, сообщает ТАСС.

По его словам, по прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в РФ увеличится более чем на 11,5%.

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«Чтобы и у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 млрд рублей», — подчеркнул Мишустин.

Ранее стало известно, что Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:МедикиЗарплатаРегионыМихаил Мишустин
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