Мишустин рассказал о будущем удаленки

Работа в дистанционном формате продолжится и после пандемии коронавируса. Уверенность в этом высказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума.

По мнению главы правительства, удаленная занятость будет развиваться не только в инновационных отраслях, но и в сфере реального производства, передает РИА ФАН.

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Мишустин отметил, что доля дистанционной занятости весной — в начале лета 2020 года составляла 10-15%.

Если в пандемию удаленный формат работы стал вынужденной мерой, то в дальнейшем он будет определяться самой экономикой.

«Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда», — цитирует Мишустина news.ru.

В России с 1 января вступил в силу закон, вводящий в Трудовой кодекс понятие дистанционной (удаленной) работы.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:РаботаМихаил Мишустин
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