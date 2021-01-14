Мишустин рассказал о будущем удаленки

Работа в дистанционном формате продолжится и после пандемии коронавируса. Уверенность в этом высказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума.

По мнению главы правительства, удаленная занятость будет развиваться не только в инновационных отраслях, но и в сфере реального производства, передает РИА ФАН.