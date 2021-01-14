Мишустин рассказал о будущем удаленки
Работа в дистанционном формате продолжится и после пандемии коронавируса. Уверенность в этом высказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума.
По мнению главы правительства, удаленная занятость будет развиваться не только в инновационных отраслях, но и в сфере реального производства, передает РИА ФАН.
Мишустин отметил, что доля дистанционной занятости весной — в начале лета 2020 года составляла 10-15%.
Если в пандемию удаленный формат работы стал вынужденной мерой, то в дальнейшем он будет определяться самой экономикой.
«Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда», — цитирует Мишустина news.ru.
В России с 1 января вступил в силу закон, вводящий в Трудовой кодекс понятие дистанционной (удаленной) работы.
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