Мишустин рассказал, как переболел коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признался, что не знает, каким образом он заразился коронавирусом COVID-19. При этом сама болезнь проходила непросто – была высокая температура, рассказал глава правительства.

«Что касается «быстро вылечился», — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс», - цитирует его RT.

По словам Мишустина, он вернулся к работе сразу после того, как почувствовал себя лучше. Он отметил роль врачей в выздоровлении.