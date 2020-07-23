Мишустин рассказал, как переболел коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признался, что не знает, каким образом он заразился коронавирусом COVID-19. При этом сама болезнь проходила непросто – была высокая температура, рассказал глава правительства.

«Что касается «быстро вылечился», — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс», - цитирует его RT.

По словам Мишустина, он вернулся к работе сразу после того, как почувствовал себя лучше. Он отметил роль врачей в выздоровлении.

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О болезни Мишустина стало известно в конце апреля. С 30 апреля по 19 мая его обязанности главы правительства исполнял первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:КоронавирусМихаил МишустинПравительство России
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