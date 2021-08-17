Мишустин продлил программу льготной семейной ипотеки

Правительство РФ продлило программу льготной семейную ипотеку. Соответствующее постановление 17 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Изначально программа должна была завершиться примерно через полтора года, однако теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства, воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а также те семьи, где родился первенец.

Воспользоваться льготной семейной ипотекой под 6% годовых можно как при покупке квартиры, так при строительстве частного дома. При этом, льготная ставка действует в течение всего срока займа.