Мишустин продлил программу льготной семейной ипотеки
Правительство РФ продлило программу льготной семейную ипотеку. Соответствующее постановление 17 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Изначально программа должна была завершиться примерно через полтора года, однако теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства, воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а также те семьи, где родился первенец.
Воспользоваться льготной семейной ипотекой под 6% годовых можно как при покупке квартиры, так при строительстве частного дома. При этом, льготная ставка действует в течение всего срока займа.
А ранее стало известно, что в России снизился средний размер ипотечного кредита. В июле он уменьшился примерно на 4% по сравнению с июнем — до 3 млн рублей. Это первое снижение показателя с ноября 2020. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй, передает РИА Новости.
Больше всего средний размер ипотечного кредита в прошлом месяце снизился в Татарстане, а также в Челябинской, Кемеровской, Саратовской, Нижегородской и областях.
В НБКИ добавили, что снижение среднего размера ипотеки связано с ужесточением условий программы льготного кредита и растущими ставками банков.
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