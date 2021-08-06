Путин заявил о работе над программой льготной ипотеки на ИЖС
Российский глава Владимир Путин на встрече с заводчанами в Башкирии рассказал о решении ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Президент отметил, что кабмин уже работает над соответствующим поручением.
"Я считаю, что и это [льготное кредитование на ИЖС, - прим. НСН] нужно сделать, правительство имеет такое поручение. Можно считать, что решение уже принято", - цитирует Путина ТАСС.
Кроме того, президент пояснил, что льготная ипотека на ИЖС может выделяться как для приобретения жилья, так и для строительства.
Кабмин совместно с ЦБ РФ по поручению президента работает над проектом льготной ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства. Программа должна быть готова к 1 декабря этого года.
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