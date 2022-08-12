Продажи осенних туров по России с кешбэком в 20% начнутся 25 августа
Осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% начнется с 25 августа. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске, сообщает РИА Новости.
«Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку», — пояснил премьер-министр.
По его словам, в программе примут участие все регионы страны.
На круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации, уточнил Мишустин.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире НСН перечислил плюсы программы кэшбека за поездки.
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