Мишустин призвал власти всех уровней следить за оказанием туруслуг в регионах

Накануне на Алтае опрокинулся грузовик ГАЗ-66 «Кунг», который перевозил 15 неорганизованных туристов из села Каракол на Каракольские озера. В результате ДТП погиб один человек, 11 пострадали, пишет RT.

«Власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. Вместе с бизнесом искать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер указал, что следует наблюдать за ситуацией во всех регионах, безопасность и здоровье туристов должны быть в приоритете.

