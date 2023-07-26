Мишустин призвал власти всех уровней следить за оказанием туруслуг в регионах

Федеральным и региональным властям необходимо обратить серьезное внимание на качество туристических услуг в стране и не допускать чрезвычайных происшествий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

На Алтае один человек погиб и пятеро пострадали при опрокидывании грузовика с туристами

Накануне на Алтае опрокинулся грузовик ГАЗ-66 «Кунг», который перевозил 15 неорганизованных туристов из села Каракол на Каракольские озера. В результате ДТП погиб один человек, 11 пострадали, пишет RT.

«Власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. Вместе с бизнесом искать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер указал, что следует наблюдать за ситуацией во всех регионах, безопасность и здоровье туристов должны быть в приоритете.

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ФОТО: РИА Новости
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