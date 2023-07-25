На Алтае один человек погиб и пятеро пострадали при опрокидывании грузовика с туристами
25 июля 202309:14
Грузовик с туристами опрокинулся в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе МЧС региона.
По информации ведомства, один человек погиб, а трое пострадали, однако региональный Следственный комитет, в свою очередь, сообщает о пяти пострадавших.
Известно, что автомобиль ГАЗ-66 с кунгом с 15 туристами направлялся к Каракольским озерам из села Каракол, отметили в МЧС.
В Кабардино-Балкарии накануне 12 человек пострадали в серьезном ДТП с автобусом и КамАЗом, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru