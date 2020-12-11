Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники

А накануне вице-премьер России Татьяна Голикова призвала власти регионов обратить особое внимание на планирование вакцинации. Она напомнила, что вакцина от COVID-19 - двухэтапная. Поэтому регионам нужно спланировать прививочную кампанию таким образом, чтобы в период январских праздников она не приостанавливалась, подчеркивает РИА ФАН.

На совещании с вице-премьером все регионы заявили о готовности к вакцинации и до конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах РФ.

