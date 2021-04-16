Мишустин призвал информировать россиян о вакцинации

Граждан нужно информировать о необходимости вакцинации от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

«Очень важно дать им больше информации, рассказать о возможностях вакцины и объяснить, почему она необходима», — отметил Мишустин. Политик отметил, что проходящая регистрацию четвертая вакцина «Спутник Лайт» позволит увеличить темпы вакцинации россиян.

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Премьер-министр добавил, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется. Михаил Мишустин рассказал, что Россия справляется с коронавирусом успешнее других стран «благодаря высокому профессионализму и мужеству».

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:Михаил МишустинКоронавирусРоссия
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