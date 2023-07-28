В России могут отменить статус легионеров для футболистов из стран БРИКС

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил отмену статуса легионеров для спортсменов из стран БРИКС. Его слова приводит телеканал «Матч ТВ».

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Функционер отметил, что этот вопрос находится в зоне ответственности министерства спорта, а не РФС.

«Существуют исключения, когда Россия заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы», - сказал он.

Митрофанов также напомнил, что на сегодняшний день белорусские спортсмены не являются легионерами в рамках ЕАЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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