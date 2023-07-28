В России могут отменить статус легионеров для футболистов из стран БРИКС
28 июля 202316:42
Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил отмену статуса легионеров для спортсменов из стран БРИКС. Его слова приводит телеканал «Матч ТВ».
Функционер отметил, что этот вопрос находится в зоне ответственности министерства спорта, а не РФС.
«Существуют исключения, когда Россия заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы», - сказал он.
Митрофанов также напомнил, что на сегодняшний день белорусские спортсмены не являются легионерами в рамках ЕАЭС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru