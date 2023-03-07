Мишустин признался, что ему легче работать с женщинами

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что работать с представительницами прекрасной половины человечества ему «однозначно легче», чем с мужчинами. Об этом сообщает ТАСС.

Отчёт правительства РФ за 2022 год состоится в Госдуме с 21 по 23 марта

Глава правительства напомнил, что в аппарате кабмина и департаментах работает много женщин. Он назвал их более усидчивыми, спокойными и неконфликтными.

Кроме того, считает премьер-министр, некоторые женщины выполняют сложную работу лучше мужчин. В этом деле важна терпеливость, добавил Мишустин.

Глава правительства во вторник, 7 марта, посетил предприятие «КБК «Черемушки». Премьер-министр призвал не допустить повышения цен на хлеб, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖенщиныПравительство РоссииМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры