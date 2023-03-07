Мишустин признался, что ему легче работать с женщинами
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что работать с представительницами прекрасной половины человечества ему «однозначно легче», чем с мужчинами. Об этом сообщает ТАСС.
Глава правительства напомнил, что в аппарате кабмина и департаментах работает много женщин. Он назвал их более усидчивыми, спокойными и неконфликтными.
Кроме того, считает премьер-министр, некоторые женщины выполняют сложную работу лучше мужчин. В этом деле важна терпеливость, добавил Мишустин.
Глава правительства во вторник, 7 марта, посетил предприятие «КБК «Черемушки». Премьер-министр призвал не допустить повышения цен на хлеб, передает НСН.
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