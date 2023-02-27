Отчёт правительства РФ за 2022 год состоится в Госдуме с 21 по 23 марта
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что точная дата отчёта правительства РФ за 2022 год в парламенте будет определена позднее, сообщает ТАСС.
По его словам, этот вопрос он обсудил с главой кабмина Михаилом Мишустиным, предварительно зарезервирован период с 21 по 23 марта.
«Сегодня обсудили... вопрос проведения отчёта правительства за 2022 год. Давайте предварительно зарезервируем пленарную неделю с 21 по 23 марта», - указал спикер.
Ранее в Госдуму внесен законопроект об освобождении мобилизованных и контрактников от уплаты госпошлины при замене паспорта и водительского удостоверения, сообщает НСН.
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