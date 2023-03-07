Мишустин заявил о необходимости не допустить повышения цены на хлеб

В ходе визита на предприятие «КБК «Черемушки» глава кабмина поинтересовался, помогли ли компании субсидии, которые были выделены с целью не допустить роста стоимости продукции при скачке цен в 2022 году, на что получил утвердительный ответ.

«Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась», - заключил он.

Ранее Мишустин заявил, что нужно принимать комплексные меры для недопущения высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, сообщает RT.

