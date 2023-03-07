Мишустин заявил о необходимости не допустить повышения цены на хлеб

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России не должны повышаться цены на хлеб, сообщает РИА Новости.

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В ходе визита на предприятие «КБК «Черемушки» глава кабмина поинтересовался, помогли ли компании субсидии, которые были выделены с целью не допустить роста стоимости продукции при скачке цен в 2022 году, на что получил утвердительный ответ.

«Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась», - заключил он.

Ранее Мишустин заявил, что нужно принимать комплексные меры для недопущения высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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