Мишустин заявил о необходимости не допустить повышения цены на хлеб
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России не должны повышаться цены на хлеб, сообщает РИА Новости.
В ходе визита на предприятие «КБК «Черемушки» глава кабмина поинтересовался, помогли ли компании субсидии, которые были выделены с целью не допустить роста стоимости продукции при скачке цен в 2022 году, на что получил утвердительный ответ.
«Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась», - заключил он.
Ранее Мишустин заявил, что нужно принимать комплексные меры для недопущения высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, сообщает RT.
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