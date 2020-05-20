Мишустин признал стабилизацию по COVID-19 в России

Как заметил Мишустин, «это хорошая новость». Он не исключил, что Россия начала проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса.

Премьер-министр сообщил также, что 17 субъектов федерации достигли критериев, которые позволяют приступить к постепенному ослаблению и снятию введённых ранее ограничений. Из них 14 регионов уже приняли соответствующие решения в рамках первого этапа.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что 17 регионов готовы к снятию ряда ограничений, исходя из ключевого показателя — коэффициента распространения, отмечает RT.

Вместе с тем, по её словам, в 13 субъектах показатель выявленных пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения выше общероссийского. Лидируют здесь Москва, Московская область, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

