Мишустин признал стабилизацию по COVID-19 в России

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России, особенно в столице. Он отметил это на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

В частности, премьер-министр обратил внимание на то, что за последние 3 дня фиксируется наименьший прирост численности заболевших COVID-19, а сегодня показатель впервые меньше 3%. Также сегодня первый день, когда число выписанных пациентов после выздоровления больше заболевших.

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Как заметил Мишустин, «это хорошая новость». Он не исключил, что Россия начала проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса.

Премьер-министр сообщил также, что 17 субъектов федерации достигли критериев, которые позволяют приступить к постепенному ослаблению и снятию введённых ранее ограничений. Из них 14 регионов уже приняли соответствующие решения в рамках первого этапа.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что 17 регионов готовы к снятию ряда ограничений, исходя из ключевого показателя — коэффициента распространения, отмечает RT.

Вместе с тем, по её словам, в 13 субъектах показатель выявленных пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения выше общероссийского. Лидируют здесь Москва, Московская область, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусМихаил Мишустин
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