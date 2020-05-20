Мишустин признал стабилизацию по COVID-19 в России
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России, особенно в столице. Он отметил это на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.
В частности, премьер-министр обратил внимание на то, что за последние 3 дня фиксируется наименьший прирост численности заболевших COVID-19, а сегодня показатель впервые меньше 3%. Также сегодня первый день, когда число выписанных пациентов после выздоровления больше заболевших.
Как заметил Мишустин, «это хорошая новость». Он не исключил, что Россия начала проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса.
Премьер-министр сообщил также, что 17 субъектов федерации достигли критериев, которые позволяют приступить к постепенному ослаблению и снятию введённых ранее ограничений. Из них 14 регионов уже приняли соответствующие решения в рамках первого этапа.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что 17 регионов готовы к снятию ряда ограничений, исходя из ключевого показателя — коэффициента распространения, отмечает RT.
Вместе с тем, по её словам, в 13 субъектах показатель выявленных пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения выше общероссийского. Лидируют здесь Москва, Московская область, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
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