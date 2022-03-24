Кабмин направит 7,5 млрд рублей на компенсации за детский отдых

Правительство направит около 7,5 миллиардов на программу возврата половины стоимости путевки на детский отдых в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

По его словам, подобная мера позволит охватить не менее 450 тысяч человек.

Мишустин напомнил, что по поручению президента Владимира Путина правительство продлило программу возврата половины стоимости путевки для детей.

Мишустин заявил, что власти помогут желающим трудоустроиться

Отмечается, что программа заработает с 31 марта, чтобы родители заранее смогли выбрать место отдыха для своего ребенка.

Ранее Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ГосподдержкаДетский ОтдыхМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры