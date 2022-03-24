Кабмин направит 7,5 млрд рублей на компенсации за детский отдых

Правительство направит около 7,5 миллиардов на программу возврата половины стоимости путевки на детский отдых в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

По его словам, подобная мера позволит охватить не менее 450 тысяч человек.

Мишустин напомнил, что по поручению президента Владимира Путина правительство продлило программу возврата половины стоимости путевки для детей.