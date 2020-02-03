Мишустин предложил перенести Российский инвестфорум

3 февраля 202011:29

Перенести Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как пишет РИА Новости, ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением отменить его в связи с ситуацией с распространением коронавируса, подчёркивает RT.

Михаил Мишустин подчеркнул, что организаторы мероприятия понесли значительные расходы. В связи с этим премьер-министр поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову оценить затраты, которые были понесены организаторами, для того чтобы соответствующим образом компенсировать.

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Кстати, ранее Мишустин заявил, что зараженные китайским коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Глава кабмина подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. По словам премьер-министра, в России есть все необходимые лекарства и средства защиты для борьбы с коронавирусом. Мишустин заверил, что ситуация находится под контролем, отмечает РИА ФАН.

Напомним, число скончавшихся от коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 361 человека, заражены более 17 тыс. человек.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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