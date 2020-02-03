Мишустин предложил перенести Российский инвестфорум

Перенести Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как пишет РИА Новости, ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением отменить его в связи с ситуацией с распространением коронавируса, подчёркивает RT.

Михаил Мишустин подчеркнул, что организаторы мероприятия понесли значительные расходы. В связи с этим премьер-министр поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову оценить затраты, которые были понесены организаторами, для того чтобы соответствующим образом компенсировать.