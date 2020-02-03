Мишустин предложил перенести Российский инвестфорум
Перенести Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как пишет РИА Новости, ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением отменить его в связи с ситуацией с распространением коронавируса, подчёркивает RT.
Михаил Мишустин подчеркнул, что организаторы мероприятия понесли значительные расходы. В связи с этим премьер-министр поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову оценить затраты, которые были понесены организаторами, для того чтобы соответствующим образом компенсировать.
Кстати, ранее Мишустин заявил, что зараженные китайским коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Глава кабмина подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. По словам премьер-министра, в России есть все необходимые лекарства и средства защиты для борьбы с коронавирусом. Мишустин заверил, что ситуация находится под контролем, отмечает РИА ФАН.
Напомним, число скончавшихся от коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 361 человека, заражены более 17 тыс. человек.
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