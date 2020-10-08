Подмосковные медики получат свыше 300 млн руб за борьбу с коронавирусом
8 октября 202017:59
Почти 319 млн рублей федеральных денег дополнительно выделят на выплаты подмосковным медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передаёт пресс-служба Мособлдумы.
Глава областного парламента Игоря Брынцалова сказал, что в регионе растет заболеваемость и это требует роста числа медиков, передает «Радио1». По его словам, доплаты в области получают свыше 40 тысяч специалистов.
Всего по стране на эти цели направят свыше 11 млрд рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Врачи борются за жизнь раненного в Карабахе журналиста из России
- Роберто Карлос стал глобальным послом «Футбола для дружбы»
- Власти выплатят компенсации пострадавшим от взрывов боеприпасов под Рязанью
- Трамп рассказал, что помогло ему справиться с коронавирусом
- На складах под Рязанью взорвались более полутора тысяч снарядов
8 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru