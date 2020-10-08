Подмосковные медики получат свыше 300 млн руб за борьбу с коронавирусом

Почти 319 млн рублей федеральных денег дополнительно выделят на выплаты подмосковным медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передаёт пресс-служба Мособлдумы.



Глава областного парламента Игоря Брынцалова сказал, что в регионе растет заболеваемость и это требует роста числа медиков, передает «Радио1». По его словам, доплаты в области получают свыше 40 тысяч специалистов.

Всего по стране на эти цели направят свыше 11 млрд рублей.

