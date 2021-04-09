Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин в постоянном режиме следит за динамикой распространения коронавируса в мире, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, в 30 странах Европы «нарастает новая волна заболевших», в связи с чем необходимо снизить риски завоза в страну «новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса».

«Нужны дополнительные меры, чтобы эта волна не пришла к нам. Тем более близятся майские праздники. Многие собираются в отпуск, в том числе за рубеж», - подчеркнул глава правительства.

Ранее Мишустин заявил, что необходимо продолжить исследование новых штаммов COVID-19 и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, Роспотребнадзору, учёным и врачам к 9 апреля подготовить дополнительные меры по защите россиян от инфекции.

