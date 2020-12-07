Собянин: Москва готова к более масштабной вакцинации от COVID-19
7 декабря 202014:24
Москва готова к более масштабной вакцинации жителей от коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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7 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru