Собянин: Москва готова к более масштабной вакцинации от COVID-19

Москва готова к более масштабной вакцинации жителей от коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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ФОТО: РИА Новости
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