Собянин: Москва готова к более масштабной вакцинации от COVID-19

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Партия пенсионеров заявила о своём участии в выборах в Госдуму в 2021 году

Песков прокомментировал сообщения о похоронах в Чечне террориста, обезглавившего французского учителя

В Госдуме просят распространить COVID-выплаты на немедицинский персонал

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Москва готова к более масштабной вакцинации жителей от коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ещё один российский регион объявил 31 декабря выходным днём

Минздрав опроверг информацию об ограничении передвижения между регионами

Минздрав опроверг информацию об ограничении передвижения между регионами Названы российские регионы — лидеры по вредным привычкам Татьяна Тарасова назвала катание Камилы Валиевой "космическим" Ещё один российский регион объявил 31 декабря выходным днём

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