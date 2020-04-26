Мишустин поручил проработать предложения по отмене ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 30 апреля проработать предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Как пишет ТАСС, этим займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав. В частности, глава кабмина поручил Роспотребнадзору представить предложения для организации взаимодействия с бизнесом для продолжения работы в условиях пандемии.
Пенсионный фонд, в свою очередь, по поручению премьер-министра до 27 апреля вместе с правительством Москвы должен проверить данные о работниках, организациях, а также индивидуальных предпринимателях, работающих на территории РФ.
Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Закрыта большая часть общественных мест, включая кафе, рестораны, кинотеатры и ТРЦ. Во многих регионах действует режим самоизоляции. Он предполагает, что местные жители могут покидать дома только при необходимости, например, для поездок на работу или в медицинское учреждение, похода в магазин или аптеку, а также для выгула домашних животных или для того, чтобы вынести мусор.
Ранее НСН писала, что Россия может выйти на так называемое плато по распространению коронавируса уже на следующей неделе. Такой прогноз дала руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.
Между тем, в минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин объявит решение о продлении или непродлении режима нерабочих дней в стране на следующей неделе. Он напомним, действует до 30 апреля включительно.
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