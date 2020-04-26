Мишустин поручил проработать предложения по отмене ограничений для бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 30 апреля проработать предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Как пишет ТАСС, этим займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав. В частности, глава кабмина поручил Роспотребнадзору представить предложения для организации взаимодействия с бизнесом для продолжения работы в условиях пандемии.

Пенсионный фонд, в свою очередь, по поручению премьер-министра до 27 апреля вместе с правительством Москвы должен проверить данные о работниках, организациях, а также индивидуальных предпринимателях, работающих на территории РФ.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Закрыта большая часть общественных мест, включая кафе, рестораны, кинотеатры и ТРЦ. Во многих регионах действует режим самоизоляции. Он предполагает, что местные жители могут покидать дома только при необходимости, например, для поездок на работу или в медицинское учреждение, похода в магазин или аптеку, а также для выгула домашних животных или для того, чтобы вынести мусор.

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Ранее НСН писала, что Россия может выйти на так называемое плато по распространению коронавируса уже на следующей неделе. Такой прогноз дала руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.

Между тем, в минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин объявит решение о продлении или непродлении режима нерабочих дней в стране на следующей неделе. Он напомним, действует до 30 апреля включительно.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:БизнесПандемияКоронавирусМихаил Мишустин
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