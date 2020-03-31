Мишустин поручил представить прогноз распространения COVID-19 по регионам

Напомним, накануне Владимир Путин заявил, что России удалось предотвратить большой прирост числа жителей страны, которые могли бы заразиться коронавирусом. По словам президента, в настоящий момент в РФ делается всё, чтобы не допустить ситуации, при которой COVID-19 мог бы затронуть большую часть населения страны. Кроме того, в ходе совещания с полпредами Путин заявил о необходимости нарастить в России объём тестирования на COVID-19, пишет RT.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин 30 марта призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и Московской области, и ввести режим всеобщей изоляции, отмечает Ura.ru.

По последним данным, в России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 17 летальных исходов, подчёркивает Свободная пресса. COVID-19 нашли у жителей нашей страны в 73 регионах, напоминает Утро.ру.



