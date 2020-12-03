Мишустин поручил до утвердить правила поставки вакцины от COVID-19 до 8 декабря

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту до 8 декабря утвердить временные правила доставки в регионы России вакцины для профилактики коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что Минздрав и Роспотребнадзор будут регулярно представлять в правительство сводный доклад о выполнении поручений премьера.

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В пояснительной записке к документу уточняется, что губернатором регионов необходимо следить за обеспечением пациентов на домашнем лечении медицинскими препаратами и контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.



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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительствоМинздравРоспотребнадзорВакцинаКоронавирус
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