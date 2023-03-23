Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
23 марта 202314:39
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, рассмотреть вопрос о запрете вейпов. Об этом он заявил во время отчета в Госдуме.
Так он отреагировал на просьбу спикера Вячеслава Володина поддержать запрет вейпов. Он отметил, что это общая позиция депутатов, и добавил, что «детей надо спасать».
Мишустин ответил, что правительство рассмотрит этот вопрос.
«Сформируем позицию, конечно», — заверил премьер.
Ранее кардиолог назвала пагубные последствия курения вейпов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru