Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, рассмотреть вопрос о запрете вейпов. Об этом он заявил во время отчета в Госдуме.

Матвиенко: сначала надо изучить последствия запрета вейпов

Так он отреагировал на просьбу спикера Вячеслава Володина поддержать запрет вейпов. Он отметил, что это общая позиция депутатов, и добавил, что «детей надо спасать».

Мишустин ответил, что правительство рассмотрит этот вопрос.

«Сформируем позицию, конечно», — заверил премьер.

Ранее кардиолог назвала пагубные последствия курения вейпов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ВейперыВейпы

Горячие новости

Все новости

партнеры