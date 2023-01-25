Матвиенко: сначала надо изучить последствия запрета вейпов

Следует сначала изучить последствия запрета вейпов, а потом принимать решение, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Сенатор подчеркнула, что для принятия решения по запрету вейпов нужно провести анализ того, как электронные сигареты воздействуют на организм человека. Кроме того, по её словам, следует оценить риск того, что курильщики решат вместо электронных сигарет перейти на традиционные.

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Матвиенко призвала обсудить эту тему с Минздравом, Роспотребнадзором и после принимать решение запрещать или нет.

«Этот зуд — запретить это, закрыть, наказать. Нужно анализировать последствия», — отметила спикер Совета Федерации.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам внести предложения по возможному запрету вейпов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФЗапретВейпыВалентина Матвиенко
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